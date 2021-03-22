Официально: Киевская и Сумская области 24 марта перейдут в "красную" зону
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Со среды, 24 марта, Киевская и Сумская области войдут в зону с "красным" уровнем эпидемической опасности распространения COVID-19. Об этом написал в Telegram-канале министр кабинета министров Украины Олег Немчинов, передает УНН.
Немчинов сообщил, что сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
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“По результатам Государственная комиссия решила установить: с 00 часов 00 минут 24 марта 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Киевской и Сумской областей и применить на территории Киевской и Сумской областей ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности“, - написал министр кабинета министров Украины.
Дополнение
По данным Минздрава, в 14 регионах Украины по состоянию на 22 марта превышен показатель госпитализаций больных из-за COVID-19. Уже 7 областей и Киев находятся в “красной” зоне за распространением коронавируса.
С 21 марта в Киевской области в связи с осложнением эпидемической ситуации с распространением COVID-19 начал действовать карантин.