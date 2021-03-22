МОЗ: COVID-госпіталізацій більше норми у 14 регіонах, "червоних" зон вже вісім
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У 14 регіонах України станом на 22 березня перевищено показник госпіталізацій хворих через COVID-19. Уже 7 областей та Київ перебувають у "червоній" зоні за поширенням коронавірусу. Про це свідчать дані МОЗ України, передає УНН.
Деталі
Показник рівня госпіталізації в 60 на 100 тис. населення перевищено у:
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- місті Київ (на 21 березня — 109,9, на 20 березня — 104,9, на 19 березня — 103,3);
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- Вінницькій області (на 21 березня — 132,1, на 20 березня — 130,3, на 19 березня — 131,0);
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- Дніпропетровській області (на 21 березня — 66,0, на 20 березня — 64,5, на 19 березня — 60,7);
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- Житомирській області (на 21 березня — 115,3, на 20 березня — 112,6, на 19 березня — 114,7);
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- Закарпатській області (на 21 березня — 88,4, на 20 березня — 88,4, на 19 березня — 91,4);
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- Івано-Франківській області (на 21 березня — 104,4, на 20 березня — 108,8, на 19 березня — 116,7);
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- Київській області (на 21 березня — 77,2, на 20 березня — 74,6, на 19 березня — 71,2);
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- Львівській області (на 21 березня — 62,9, на 20 березня — 61,5);
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- Миколаївській області (на 21 березня — 101,2, на 20 березня — 101,1, на 19 березня — 100,0);
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- Одеській області (на 21 березня — 69,1, на 20 березня — 68,4, на 19 березня — 67,9);
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- Сумській області (на 21 березня — 67,4, на 20 березня — 65,4, на 19 березня — 63,0);
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- Хмельницькій області (на 21 березня — 103,6, на 20 березня — 98,7, на 19 березня — 97,0);
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- Чернівецькій області (на 21 березня — 101,0, на 20 березня — 99,0, на 19 березня — 96,5);
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- Чернігівській області (на 21 березня — 65,6, на 20 березня — 63,5).
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За добу рівень госпіталізацій став вищим у більшості — 12 — регіонах “небезпечної” зони по COVID-госпіталізаціях — Києві, Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Хмельницькій, Чернівецькій, Чернігівській областях.
Поділ на зони за рівнем епідемічної небезпеки щодо поширення COVID-19 станом на 22 березня, зважаючи на показники, виглядає так:
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- “жовта” — 6 регіонів: Волинська, Запорізька, Кіровоградська, Рівненська, Харківська, Херсонська області.
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- “помаранчева” — 11 регіонів: Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Львівська, Миколаївська, Полтавська Тернопільська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області.
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- “червона” — 8 регіонів: місто Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Сумська та Чернівецька області.
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За добу перемістилася у “червону” зону ще одна область — Сумська.
Щодо АР Крим та міста Севастополя дані відсутні.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".