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МОЗ: COVID-госпіталізацій більше норми у 14 регіонах, "червоних" зон вже вісім

Київ • УНН

 • 20758 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. У 14 регіонах України станом на 22 березня перевищено показник госпіталізацій хворих через COVID-19. Уже 7 областей та Київ перебувають у "червоній" зоні за поширенням коронавірусу. Про це свідчать дані МОЗ України, передає УНН.

Деталі

Показник рівня госпіталізації в 60 на 100 тис. населення перевищено у:

  • місті Київ (на 21 березня — 109,9, на 20 березня — 104,9, на 19 березня — 103,3);
  • Вінницькій області (на 21 березня — 132,1, на 20 березня — 130,3, на 19 березня — 131,0);
  • Дніпропетровській області (на 21 березня — 66,0, на 20 березня — 64,5, на 19 березня — 60,7);
  • Житомирській області (на 21 березня — 115,3, на 20 березня — 112,6, на 19 березня — 114,7);
  • Закарпатській області (на 21 березня — 88,4, на 20 березня — 88,4, на 19 березня — 91,4);
  • Івано-Франківській області (на 21 березня — 104,4, на 20 березня — 108,8, на 19 березня — 116,7);
  • Київській області (на 21 березня — 77,2, на 20 березня — 74,6, на 19 березня — 71,2);
  • Львівській області (на 21 березня — 62,9, на 20 березня — 61,5);
  • Миколаївській області (на 21 березня — 101,2, на 20 березня — 101,1, на 19 березня — 100,0);
  • Одеській області (на 21 березня — 69,1, на 20 березня — 68,4, на 19 березня — 67,9);
  • Сумській області (на 21 березня — 67,4, на 20 березня — 65,4, на 19 березня — 63,0);
  • Хмельницькій області (на 21 березня — 103,6, на 20 березня — 98,7, на 19 березня — 97,0);
  • Чернівецькій області (на 21 березня — 101,0, на 20 березня — 99,0, на 19 березня — 96,5);
  • Чернігівській області (на 21 березня — 65,6, на 20 березня — 63,5).

За добу рівень госпіталізацій став вищим у більшості — 12 — регіонах “небезпечної” зони по COVID-госпіталізаціях — Києві, Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Хмельницькій, Чернівецькій, Чернігівській областях.

Поділ на зони за рівнем епідемічної небезпеки щодо поширення COVID-19 станом на 22 березня, зважаючи на показники, виглядає так:

  • “жовта” — 6 регіонів: Волинська, Запорізька, Кіровоградська, Рівненська, Харківська, Херсонська області.
  • “помаранчева” — 11 регіонів: Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Львівська, Миколаївська, Полтавська Тернопільська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області.
  • “червона” — 8 регіонів: місто Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Сумська та Чернівецька області.

За добу перемістилася у “червону” зону ще одна область — Сумська.

Щодо АР Крим та міста Севастополя дані відсутні.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

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