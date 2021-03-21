Відсьогодні Київщина йде на локдаун: що заборонено

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“Враховуючи стрімке зростання кількості випадків захворювання, а також значне зростання випадків, коли пацієнти з COVID-19 потребують госпіталізації... прийнято рішення про посилення карантинних обмежень на території регіону... з 21 березня”, — сказав Володін за підсумками засідання обласної комісії ТЕБ та НС.

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Отже, відсьогодні в області заборонено:

“Також буде обмежена робота ресторанів в готелях, заборонено діяльність непродовольчих ринків, павільйонів та ярмарків. Учні всіх закладів освіти області, окрім садочків та спеціальних закладів освіти та учнів 1-4 класів, після канікул навчатимуться дистанційно”, — розповів Володін.

Окрім того, за його словами, з неділі на території Київської області буде заборонено перевезення пасажирів на автобусних маршрутах, трамваях, тролейбусах в кількості понад 50% місць для сидіння.

Доповнення

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав місцевих керівників не чекати вказівок, а ухвалювати необхідні рішення щодо посилення карантинних обмежень.

Також Шмигаль заявляв, якщо “червоний” рівень епідеміологічної небезпеки буде запроваджено в переважній більшості областей, то уряд буде змушений ввести посилені карантинні заходи на всій території України.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов вважає, що Україні поки не потрібен локдаун, а також, що важкий період з захворюваністю на COVID-19 триватиме до кінця квітня.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко заявив, що у Києві з 20 березня на три тижні будуть запроваджені суворі карантинні обмеження через поширення коронавірусу.