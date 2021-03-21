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С сегодняшнего дня Киевская область идет на локдаун: что запрещено

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 марта. УНН. С сегодняшнего дня, 21 марта, в Киевской области в связи с осложнением эпидемической ситуации с распространением COVID-19 вводятся дополнительные карантинные ограничения. Об этом ранее во время брифинга сообщил председатель Киевской ОГА Василий Володин, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Учитывая стремительный рост количества случаев заболевания, а также значительный рост случаев, когда пациенты с COVID-19 нуждаются в госпитализации ... принято решение об усилении карантинных ограничений на территории региона ... с 21 марта", - сказал Володин по итогам заседания областной комиссии ТЭБ и ЧС.

Детали

Итак, с сегодняшнего дня в области запрещено:

  • Работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы);
  • Работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии);
  • Проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 м2 на 1 человека);
  • Проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других);
  • Присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.

"Также будет ограничена работа ресторанов в гостиницах, запрещена деятельность непродовольственных рынков, павильонов и ярмарок. Ученики всех учебных заведений области, кроме садов и специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов, после каникул будут учиться дистанционно", - рассказал Володин.

Кроме того, по его словам, с воскресенья на территории Киевской области будет запрещена перевозка пассажиров на автобусных маршрутах, трамваях, троллейбусах в количестве более 50% мест для сидения.

Дополнение

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал местных руководителей не ждать указаний, а принимать необходимые решения по усилению карантина.

Также Шмыгаль заявлял, если "красный" уровень эпидемиологической опасности будет введен в большинстве областей, то правительство будет вынуждено ввести усиленные карантинные мероприятия на всей территории Украины.

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что Украина пока не нужен локдаун, а также, что тяжелый период с заболеваемостью COVID-19 продлится до конца апреля.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Киеве с 20 марта на три недели будут введены строгие карантинные ограничения из-за распространения коронавируса.

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