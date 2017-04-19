Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,84 грн/дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,84 грн/дол., передає УНН з посиланням на Курс Денег.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 18 квітня, встановлені на такому рівні:
26,844959 грн за долар;
28,675785 за євро;
0,479550 за російський рубль;
33,986115 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 18 квітня, з курсом валют склалася наступна ситуація: долар піднявся в ціні; ціна на євро також піднялась; ціна на російський рубль зовсім незначно збільшилась; ціна на фунт стерлінгів дещо підвищилась.
Як повідомляв УНН, на 18 квітня офіційний курс гривні було встановлено на рівні 26,81 грн/дол.