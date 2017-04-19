Официальный курс гривны установлен на уровне 26,84 грн / долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,84 грн / долл., Передает УНН со ссылкой на Курс Денег .
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 18 апреля, установленные на таком уровне:
26,844959 грн за доллар;
28,675785 за евро;
0,479550 за российский рубль;
33,986115 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 18 апреля, с курсом валют сложилась следующая ситуация: доллар поднялся в цене; цена на евро также поднялась; цена на российский рубль совсем незначительно увеличилась; цена на фунт стерлингов несколько повысилась.
Как сообщал УНН, на 18 апреля официальный курс гривны был установлен на уровне 26,81 грн / долл .