Офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,20 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

26.201600 грн за долар;

30.493400 грн за євро;

0.367600 грн за російський рубль;

36.153000 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 21 жовтня курс долара та рубля впав, коли євро та фунт зросли.