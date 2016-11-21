Офіцера поліції США застрелили у власній патрульній машині
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Співробітник поліції був застрелений в неділю в своїй патрульній машині в місті Сан-Антоніо, передає УНН з посиланням на Associated Press.
Трагічний інцидент стався в першій половині дня, коли поліцейський зупинив автомобіль, водій якого, імовірно, порушив правила дорожнього руху. У той час як правоохоронець, перебуваючи в службовому авто, виписував штраф, до нього ззаду під'їхала інша машина, з якої вийшов невідомий. Він підійшов до поліцейського автомобіля, двічі вистрілив в охоронця закону, після чого повернувся за кермо своєї машини і поїхав у невідомому напрямку.
Стрілянина відбулася неподалік від поліцейської дільниці. Правоохоронні органи ведуть пошуки зловмисника. Поліція поки не встановила його особу, також невідомо, якими мотивами він міг керуватися. Ім'я та вік загиблого правоохоронця не розкриваються, повідомляється лише, що він пропрацював в поліції більше 20 років.