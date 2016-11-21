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15 марта, 19:03 • 108382 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147801 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126300 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119632 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106431 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102229 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 96137 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 126437 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Офицера полиции США застрелили в собственной патрульной машине

Офицера полиции США застрелили в собственной патрульной машине

Киев • УНН

 • 9465 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Сотрудник полиции был застрелен в воскресенье в своей патрульной машине в городе Сан-Антонио, передает УНН со ссылкой на Associated Press.

Трагический инцидент произошел в первой половине дня, когда полицейский остановил автомобиль, водитель которого, вероятно, нарушил правила дорожного движения. В то время как милиционер, находясь в служебном авто, выписывал штраф, к нему сзади подъехала другая машина, из которой вышел неизвестный. Он подошел к полицейскому автомобилю, дважды выстрелил в стражу закона, после чего вернулся за руль своей машины и уехал в неизвестном направлении.

Стрельба произошла неподалеку от полицейского участка. Правоохранительные органы ведут поиски злоумышленника. Полиция пока не установила его личность, также неизвестно, какими мотивами он мог руководствоваться. Имя и возраст погибшего милиционера не раскрываются, сообщается лишь, что он проработал в полиции более 20 лет.

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