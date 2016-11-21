Офицера полиции США застрелили в собственной патрульной машине
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Сотрудник полиции был застрелен в воскресенье в своей патрульной машине в городе Сан-Антонио, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
Трагический инцидент произошел в первой половине дня, когда полицейский остановил автомобиль, водитель которого, вероятно, нарушил правила дорожного движения. В то время как милиционер, находясь в служебном авто, выписывал штраф, к нему сзади подъехала другая машина, из которой вышел неизвестный. Он подошел к полицейскому автомобилю, дважды выстрелил в стражу закона, после чего вернулся за руль своей машины и уехал в неизвестном направлении.
Стрельба произошла неподалеку от полицейского участка. Правоохранительные органы ведут поиски злоумышленника. Полиция пока не установила его личность, также неизвестно, какими мотивами он мог руководствоваться. Имя и возраст погибшего милиционера не раскрываются, сообщается лишь, что он проработал в полиции более 20 лет.