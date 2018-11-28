Офіцер ЗСУ займався наркобізнесом

“28 листопада 2018 року військовою прокуратурою Деснянського гарнізону Центрального регіону України затримано капітана Збройних Сил України, офіцера відділу оперативної підготовки оперативного командування „Північ“, який підпорядковано безпосередньо командувачу ОК „Північ“”, — йдеться у повідомленні.

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Затримання проведено за оперативного супроводження співробітників Управління СБ України в Чернігівській області спільно із слідчими Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції ГУ НП в Чернігівській області.

У ході досудового слідства установлено, що вказаний офіцер систематично збуває психотропну речовину, а саме — амфетамін, серед наркозалежних громадян.

Так, 9 листопада 2018 року він, під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, здійснив незаконний збут психотропної речовини амфетаміну у кількості 5 грам за грошові кошти в сумі 1 100 гривень, а 28 листопада 2018 року він повторно збув психотропну речовину у кількості 10 грам за 2 200 гривень.

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Безпосередньо після другого продажу наркотичної речовини, зафіксованого правоохоронцями, військовий-наркоторговець був затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

На даний час затриманому готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, клопотання до суду про обрання відносно нього запобіжного заходу у виді тримання під вартою, відсторонення від посади, та накладення арешту на вилучене майно.

Нагадаємо, на Харківщині викрили групу військовослужбовців-наркоторговців.

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Тривають обшуки за місцем його роботи та проживання.