Офицер ВСУ занимался наркобизнесом
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Военной прокуратурой Центрального региона задержан наркоторговец — офицер оперативного командования “Север”. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.
“28 ноября 2018 года военной прокуратурой Деснянского гарнизона Центрального региона Украины был задержан капитан Вооруженных Сил Украины, офицер отдела оперативной подготовки оперативного командования „Север“, который подчинен непосредственно командующему ОК ”Север"", - говорится в сообщении.
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Задержание проведено при оперативном сопровождении сотрудников Управления СБ Украины в Черниговской области совместно со следователями Козелецкого отделения полиции Нежинского отдела полиции ГУ НП в Черниговской области.
В ходе досудебного следствия установлено, что указанный офицер систематически сбывает психотропное вещество, а именно — амфетамин, среди наркозависимых граждан.
Так, 9 ноября 2018 он, во время проведения негласных следственных (розыскных) действий, совершил незаконный сбыт психотропного вещества амфетамина в количестве 5 грамм за денежные средства в сумме 1100 гривен, а 28 ноября 2018 он повторно сбыл психотропное вещество в количестве 10 грамм за 2200 гривен.
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Непосредственно после второй продажи наркотического вещества, зафиксированного правоохранителями, военный-наркоторговец был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
В настоящее время задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 УК Украины, ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей, отстранения от должности, и наложения ареста на изъятое имущество.
Напомним, в Харьковской области разоблачили группу военнослужащих-наркоторговцев.
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Продолжаются обыски по месту его работы и проживания.