У Києві затримали колишнього прокурора за збут психотропних речовин

“Наразі затриманим оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, тобто за фактом незаконного придбання та зберігання з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин”, — поінформували у прес-службі.

При цьому у прокуратурі уточнили, що одним з затриманих виявився колишній співробітник органів прокуратури, звільнений ще у 2014 році через вживання наркотиків.

Як розповіли у прокуратурі, під час затримання в одного із зловмисників було виявлено та вилучено 114 пігулок МДМА, у іншого — 154 пігулки МДМА. Згодом, уточнили у прес-службі, в гаражі при затриманні одного із затриманих правоохоронці виявили 2 гранати РГД-5, 2 пістолети, 120 гр амфетаміну та розфасований у 8 пакетів наркотичний засіб канабіс.

“А за місцем проживання іншого фігуранта — пігулки з логотипом Ауді, поліетиленовий згорток з порошкоподібною речовиною білого кольору, електроні ваги та 12 стреч-пакетів для розфасовки наркотичних та психотропних речовин”, — додали у відомстві.

Слідством було встановлено, зазначили у прокуратурі, що затримані не лише зберігали психотропні речовини, а й здійснювали їх збут через популярні месенджери WhatsApp, Telegram та інші.

Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв УНН, 22 жовтня 2018 року у столичному аеропорту “Київ” затримано громадянина Бразилії при спробі ввезення понад 4 кг кокаїну.