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В Киеве задержали бывшего прокурора за сбыт психотропных веществ

В Киеве задержали бывшего прокурора за сбыт психотропных веществ

Киев  •  УНН

 • 9895 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Прокуратура Киева совместно с сотрудниками Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины задержала двух человек, один из которых бывший прокурор, за сбыт психотропных веществ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичной прокуратуры, передает УНН.

"Сейчас задержанным объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.307 УК Украины, то есть по факту незаконного приобретения и хранения с целью сбыта наркотических средств и психотропных веществ", - сообщили в пресс-службе.

При этом в прокуратуре уточнили, что одним из задержанных оказался бывший сотрудник органов прокуратуры, уволенный еще в 2014 году из-за употребления наркотиков.

Как рассказали в прокуратуре, при задержании у одного из злоумышленников было обнаружено и изъято 114 таблеток МДМА, в другой - 154 таблетки МДМА. Впоследствии, уточнили в пресс-службе, в гараже при задержании одного из задержанных правоохранители обнаружили 2 гранаты РГД-5, 2 пистолета, 120 гр амфетамина и расфасованное в 8 пакетов наркотическое средство каннабис.

"А по месту жительства другого фигуранта - таблетки с логотипом Ауди, полиэтиленовый сверток с порошкообразным веществом белого цвета, электронные весы и 12 стретч-пакетов для расфасовки наркотических и психотропных веществ", - добавили в ведомстве.

Следствием было установлено, отметили в прокуратуре, что задержанные не только хранили психотропные вещества, но и осуществляли их сбыт через популярные мессенджеры WhatsApp, Telegram и другие.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНН, 22 октября 2018 года в столичном аэропорту "Киев" был задержан гражданин Бразилии при попытке ввоза более 4 кг кокаина.

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