В Киеве задержали бывшего прокурора за сбыт психотропных веществ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Прокуратура Киева совместно с сотрудниками Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины задержала двух человек, один из которых бывший прокурор, за сбыт психотропных веществ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичной прокуратуры, передает УНН.
"Сейчас задержанным объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.307 УК Украины, то есть по факту незаконного приобретения и хранения с целью сбыта наркотических средств и психотропных веществ", - сообщили в пресс-службе.
При этом в прокуратуре уточнили, что одним из задержанных оказался бывший сотрудник органов прокуратуры, уволенный еще в 2014 году из-за употребления наркотиков.
Как рассказали в прокуратуре, при задержании у одного из злоумышленников было обнаружено и изъято 114 таблеток МДМА, в другой - 154 таблетки МДМА. Впоследствии, уточнили в пресс-службе, в гараже при задержании одного из задержанных правоохранители обнаружили 2 гранаты РГД-5, 2 пистолета, 120 гр амфетамина и расфасованное в 8 пакетов наркотическое средство каннабис.
"А по месту жительства другого фигуранта - таблетки с логотипом Ауди, полиэтиленовый сверток с порошкообразным веществом белого цвета, электронные весы и 12 стретч-пакетов для расфасовки наркотических и психотропных веществ", - добавили в ведомстве.
Следствием было установлено, отметили в прокуратуре, что задержанные не только хранили психотропные вещества, но и осуществляли их сбыт через популярные мессенджеры WhatsApp, Telegram и другие.
Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.
Как сообщал УНН, 22 октября 2018 года в столичном аэропорту "Киев" был задержан гражданин Бразилии при попытке ввоза более 4 кг кокаина.