Громадянин Бразилії намагався ввезти до Києва понад 4 кг кокаїну
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. У столичному аеропорту "Київ" затримано громадянина Бразилії при спробі ввезення понад 4 кг кокаїну. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва, передає УНН.
"Бразилець 22.10.2018 прийшов до аеропорту "Київ" (Жуляни) для отримання власного багажу. Під час огляду вказаної валізи виявлено наявність подвійного дна. Надалі, в ході огляду вказаного дна виявлено та вилучено 2 скріплених між собою пакунки з профольгованого матеріалу, в середині яких містилася порошкоподібна речовина білого кольору масою 4,1 кг", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили у прокуратурі, проведений за допомогою експрес-тесту COCAINECRACK TEST експрес аналіз дав позитивний результат щодо наявності в порошкоподібній речовині наркотичної речовини – кокаїну.
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На даний час готується повідомлення про підозру громадянину Бразилії за ч. 3 ст. 307 (незаконне зберігання, перевезення з метою збуту наркотичних засобів).
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.
Як повідомляв УНН, поліція Венесуели затримала за перевезення кокаїну 20 членів екіпажу судна Jose Progress, серед яких були троє громадян Росії, один українець, три венесуельця та 13 громадян Філіппін. На борту правоохоронці знайшли 147 кг кокаїну.