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У Венесуелі затримали українця за перевезення 147 кг кокаїну

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Венесуельські правоохоронці затримали 20 осіб за транспортування кокаїну. Про це повідомляє портал Cooperante з посиланням на прокуратуру Венесуели, інформує УНН.

Поліція Венесуели затримала за перевезення кокаїну 20 членів екіпажу судна Jose Progress, серед яких були троє громадян Росії, один українець, три венесуельця та ​​13 громадян Філіппін. На борту правоохоронці знайшли 147 кг кокаїну.

За даними порталу, серед затриманих є троє громадян Росії, один українець, три венесуельця і ​​13 громадян Філіппін.

У Cooperante також розповіли, що судно під іспанським прапором прямувало в бельгійський Гент.

Як раніше інформував УНН, в ніч з 1 на 2 жовтня вантажівка, зареєстрована в Україні та керована двома голландцями, була перехоплена митною службою у Фрузіні, на південному-заході від Тулузи у Франції.

Українські Національні Новини

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