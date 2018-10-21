У Венесуелі затримали українця за перевезення 147 кг кокаїну
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Венесуельські правоохоронці затримали 20 осіб за транспортування кокаїну. Про це повідомляє портал Cooperante з посиланням на прокуратуру Венесуели, інформує УНН.
Поліція Венесуели затримала за перевезення кокаїну 20 членів екіпажу судна Jose Progress, серед яких були троє громадян Росії, один українець, три венесуельця та 13 громадян Філіппін. На борту правоохоронці знайшли 147 кг кокаїну.
За даними порталу, серед затриманих є троє громадян Росії, один українець, три венесуельця і 13 громадян Філіппін.
У Cooperante також розповіли, що судно під іспанським прапором прямувало в бельгійський Гент.
Як раніше інформував УНН, в ніч з 1 на 2 жовтня вантажівка, зареєстрована в Україні та керована двома голландцями, була перехоплена митною службою у Фрузіні, на південному-заході від Тулузи у Франції.