У Зеленського відреагували на заяви про використання пісень без дозволу на концерті до Дня Незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Офіс Президента опублікував повний перелік композицій, використаних при створенні музичного номера до Дня Незалежності України, після закидів кількох музичних гуртів про використання їхніх пісень на святковому концерті без дозволу. Про це УНН повідомили у пресслужбі ОП.
"З метою дотримання вимог українського законодавства при створенні музичного номера до Дня Незалежності України на Софійській площі у Києві Офіс Президента публікує повний перелік використаних фрагментів музичних творів із зазначенням їхніх авторів", - вказали в ОП.
24 серпня на Софійській площі, як вказано, пролунало 17-хвилинне попурі “Музична історія Незалежності”, яке складалося з популярних в Україні пісень останніх трьох десятиліть у виконанні відомих українських артистів.
"Законом дозволяється подібне використання фрагментів пісень без попередньої згоди автора", - відзначили в ОП.
Зокрема, пункт 9-1 статті 21 Закону України “Про авторське право і суміжні права” дозволяє без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право) публікувати фрагменти музичних та інших творів у декількох форматах, зокрема у форматі попурі, за умови, якщо зазначено ім’я автора та джерело запозичення, пояснили в ОП.
"На сторінці Офісу Президента в соціальній мережі Facebook розміщено повний відеоролик музичного попурі, в якому виконані вимоги пункту 9-1 ст. 21 Закону “Про авторське право і суміжні права” та під кожним фрагментом запозиченої композиції вказане посилання на автора музичного твору", - підсумували в Офісі Президента.
Нагадаємо, 24 серпня представники гуртів “Океан Ельзи” і "Бумбокс" заявили про те, що не давали дозвіл на використання своїх пісень на концерті до Дня Незалежності.