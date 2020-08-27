У Зеленского отреагировали на заявления об использовании песен без разрешения на концерте ко Дню Независимости

"С целью соблюдения требований украинского законодательства при создании музыкального номера ко Дню Независимости Украины на Софийской площади в Киеве Офис Президента публикует полный перечень использованных фрагментов музыкальных произведений с указанием их авторов", - указали в ОП.

24 августа на Софийской площади, как указано, прозвучало 17-минутное попурри "Музыкальная история Независимости", которое состояло из популярных в Украине песен последних трех десятилетий в исполнении известных украинских артистов.

"Законом разрешается подобное использование фрагментов песен без предварительного согласия автора", - отметили в ОП.

В частности, пункт 9-1 статьи 21 Закона Украины "Об авторском праве и смежных правах" позволяет без согласия автора (или другого лица, имеющего авторское право) публиковать фрагменты музыкальных и других произведений в нескольких форматах, в том числе в формате попурри, при условии, если указано имя автора и источник заимствования, пояснили в ОП.

"На странице Офиса Президента в социальной сети Facebook размещен полный видеоролик музыкального попурри, в котором выполнены требования пункта 9-1 ст. 21 Закона "Об авторском праве и смежных правах" и под каждым фрагментом заимствованной композиции указано ссылки на автора музыкального произведения", - подытожили в Офисе Президента.

Напомним, 24 августа представители групп "Океан Эльзы" и "Бумбокс" заявили о том, что не давали разрешение на использование своих песен на концерте ко Дню Независимости.