Два гурти заявили, що не дозволяли використовувати їхні пісні на концерті до Дня Незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Представники гуртів “Океан Ельзи” і "Бумбокс" заявили про те, що не давали дозвіл на використання своїх пісень на концерті до Дня Незалежності. Про це вони написали у Facebook, передає УНН.
“Незалежність - це свобода, повага і до себе, і до інших, зокрема й до прав. Здається, так банально і ясно? Не всім. Щодо питань використання пісні Океану Ельзи сьогодні зранку - ні, не давали дозвіл! Ба більше - навіть не звертались”, - написала менеджер “Океану Ельзи” Вікторія Хоменко.
При цьому, на сторінці “Океану Ельзи” в Facebook опублікували пост стосовно поваги до авторських прав.
“Україна - це Європа. Європа - це повага до прав, в тому числі авторських. Чи не так, Офіс Президента України?”, - йдеться у повідомленні.
Також у коментарях під постом у Facebook продюсер “Бумбоксу” Олексій Согомонов написав, що в нього також ніхто не питав про використання пісень. “Ні звичайно, ніхто не питав”, - написав Олексій Согомонов.
Нагадаємо, у Зеленського показали відеоролик до Дня Незалежності.