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Две группы заявили, что не позволяли использовать их песни на концерте ко Дню Независимости

Киев • УНН

 • 24011 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Представители групп "Океан Эльзы" и "Бумбокс" заявили о том, что не давали разрешение на использование своих песен на концерте ко Дню Независимости. Об этом они написали в Facebook, передает УНН.

Две группы заявили, что не позволяли использовать их песни на концерте ко Дню Независимости

"Независимость - это свобода, уважение и к себе, и к другим, в том числе правам. Кажется, так банально и ясно? Не всем. По вопросам использования песни Океана Эльзы сегодня утром - нет, не давали разрешение! Более того - даже не обращались", - написала менеджер "Океана Эльзы" Виктория Хоменко.

При этом, на странице "Океана Эльзы" в Facebook опубликовали пост об уважении к авторским правам.

"Украина - это Европа. Европа - это уважение прав, в том числе авторских. Не правда ли, Офис Президента Украины?" - говорится в сообщении.

Также в комментариях под постом в Facebook продюсер "Бумбокса" Алексей Согомонов написал, что у него тоже никто не спрашивал об использовании песен. "Нет конечно, никто не спрашивал", - написал Алексей Согомонов.

Напомним, у Зеленского показали видеоролик ко Дню Независимости.

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