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The Guardian

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Офіс Генпрокурора має намір оскаржити цілодобовий домашній арешт Медведчука

Київ • УНН

 • 13294 перегляди

КИЇВ. 14 травня. УНН. Офіс Генерального прокурора України має намір оскаржити призначення запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту Віктору Медведчуку після вивчення повного рішення суду. Про це заявила Генеральний прокурор Ірина Венедіктова в ефірі програми “Свобода слова” з Савіком Шустером, передає кореспондент УНН.

Офіс Генпрокурора має намір оскаржити цілодобовий домашній арешт Медведчука

Цитата

“Я як Генеральний прокурор, просила арешт і заставу, тому що так передбачено законом. Чи подобається мені те, що я не отримала те, що просила? Я думаю це очевидно...Я ознайомлюсь з рішенням суду, ще не має повної частини, щоб розуміти мотивацію потрібно його прочитати. Але все ж таки я впевнена у своїх діях. Для об’єктивності я досліджу все, вивчу все...Але я думаю, що оскільки я людина яка впевнена в тих документах в тих документах які я підготувала, я буду звичайно йти далі”, — сказала Венедіктова.

Що було раніше

Печерський районний суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт народного депутата України Віктора Медведчука до 9 липня. Прокуратура клопотала про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою із альтернативою внесення застави — у понад 300 млн грн. Обвинувачення просило арештувати нардепа до 10 липня.

Медведчук 12 травня був в Офісі Генпрокурора для участі в слідчих діях, де йому вручили підозру.

Раніше Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку повідомлено про підозру у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

Голова Служби безпеки Іван Баканов повідомив, що Тарас Козак на сьогодні зараз знаходиться на території Російської Федерації, Віктор Медведчук перебуває в Україні.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти Медведчука, його дружини та інших осіб. Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення застосувати санкції щодо Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко через фінансування тероризму.

Що ж стосується Козака, то Президент Володимир Зеленський ще 2 лютого запровадив проти нього персональні санкції.
Санкції діятимуть 5 років. Також санкції накладені на низку підприємств медіахолдингу “Новини”, куди також входять телеканали “ZIK” і “NewsOne”, 112-канал. Під санкції потрапили: “Нові комунікації” — ZIK, “НОВИНИ 24 ГОДИНИ” — “ПАРТНЕР ТВ”, “ЛІДЕР ТВ”, “ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ “112-ТВ”, “ТВ ВИБІР” — 112 канал, “НОВИЙ ФОРМАТ ТВ” — засновник Тарас Козак, “АРІАДНА ТВ” — власник Тарас Козак.

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