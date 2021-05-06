Один з учасників "замаху на Лукашенка" подав заяву про надання йому статусу біженця в Україні

ukru
Ексклюзив
10:51 • 33906 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

10:29 • 57252 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 121503 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 163387 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 240100 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 181904 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 175537 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 188306 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155096 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160250 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

18 березня, 04:23 • 103459 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

18 березня, 05:18 • 101843 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

18 березня, 05:25 • 115605 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

09:52 • 80832 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

09:59 • 105101 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 240102 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 193373 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 288786 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 284059 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 410762 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 85874 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 91974 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 87708 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 109174 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 118522 перегляди
Актуальне
Один з учасників "замаху на Лукашенка" подав заяву про надання йому статусу біженця в Україні

Один з учасників "замаху на Лукашенка" подав заяву про надання йому статусу біженця в Україні

Київ • УНН

 • 33707 перегляди

КИЇВ. 6 травня. УНН. Глава Могильовського регіонального відділення партії БНФ Віталій Макаренко, один з 10 обвинувачених у справі про замах на Олександра Лукашенка, звернувся в Державну міграційну службу України з проханням про надання статусу біженця або додаткового захисту української держави. Про це інформує УНН з посиланням на білоруське Радыё Свабода.

Деталі

Повідомляється, що Віталій Макаренко має посвідку на проживання в Україні, де проживає його сім'я.

"Вид на проживання дозволяє мені залишатися в Україні і захищає статус біженця від екстрадиції владі Лукашенко, які вже надали мені статус фігуранта так званого державного перевороту і замаху на Лукашенка і, більш того, вже був заарештований заочно... Тому я вирішив звернутися за допомогою до української держави", - цитує слова Макаренко білоруське Радіо Свобода.

У той же час він і його адвокат планують звернутися в Генеральну прокуратуру України з проханням повідомити про політичні мотиви порушеної проти нього кримінальної справи в Білорусі і запросити невидачу, а з іншого боку - отримати інформацію про запит на екстрадицію.

"Справа явно політична і сфальсифікована. Я навіть не знаю, що білоруська сторона може написати в запиті. Мені було б цікаво його прочитати, бо я не вжив жодних дій, які можна охарактеризувати як змова або спробу", - додав він.

Віталій Макаренко не виключає, що його включили в список фігурантів справи з метою популяризації "Українського сліду".

"Зараз такі конфронтаційні відносини з Україною... І через те, що я провів більшу частину свого часу в Україні, моя сім'я живе тут, ймовірно, хотіла просувати український слід. В іншому випадку я не розумію, навіщо я їм був потрібен".

Він переконаний, що нинішнє КДБ продовжує традиції репресивних органів радянської епохи.

"У них в кабінетах досі зберігаються портрети Дзержинського, значить, у них "родовід " від ВЧК, ЧК і НКВД. Звичайно, методи покращилися майже за сто років, але принципової різниці, думаю, немає. Тоді люди зізналися, що були агентами десяти спецслужб і готували замахи на товариша Сталіна і всього Політбюро. Тому як вони з ними працюють - ми нічого не знаємо, по суті, оперуємо тільки інформацією, наданою державою, а що насправді там сталося і відбувається, ми не знаємо", - повідомив Макаренко.

Крім Віталія Макаранко, звинувачені у змові чи інших діях з метою захоплення державної влади (ч. 1 ст. 357 КК РФ) ще 8 осіб.

Що було раніше

17 квітня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про підготовку на нього і його синів замаху й причетність до цього спецслужб США. За його словами, людей, які планували замах, затримали в Москві за допомогою ФСБ. Він також вважає, що до підготовки замаху причетне вище політичне керівництво США.

У ФСБ Росії заявили, що спільно з КДБ Білорусі затримали двох білоруських громадян, які планували на батьківщині військовий переворот із залученням українських націоналістів. Затриманими є громадянин Білорусі Олександр Федута і Юрій Зенкович, який має громадянство Білорусі та США. За даними ФСБ, вони консультувалися з представниками США і Польщі.

У справі про держпереворот був затриманий також глава партії БНФ Григорій Костусєв.

18 квітня у КДБ Білорусі заявили, що затримані у справі про спробу "державного перевороту" дають визнавальні свідчення.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами