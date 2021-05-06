Один з учасників "замаху на Лукашенка" подав заяву про надання йому статусу біженця в Україні

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Повідомляється, що Віталій Макаренко має посвідку на проживання в Україні, де проживає його сім'я.

"Вид на проживання дозволяє мені залишатися в Україні і захищає статус біженця від екстрадиції владі Лукашенко, які вже надали мені статус фігуранта так званого державного перевороту і замаху на Лукашенка і, більш того, вже був заарештований заочно... Тому я вирішив звернутися за допомогою до української держави", - цитує слова Макаренко білоруське Радіо Свобода.

У той же час він і його адвокат планують звернутися в Генеральну прокуратуру України з проханням повідомити про політичні мотиви порушеної проти нього кримінальної справи в Білорусі і запросити невидачу, а з іншого боку - отримати інформацію про запит на екстрадицію.

"Справа явно політична і сфальсифікована. Я навіть не знаю, що білоруська сторона може написати в запиті. Мені було б цікаво його прочитати, бо я не вжив жодних дій, які можна охарактеризувати як змова або спробу", - додав він.

Віталій Макаренко не виключає, що його включили в список фігурантів справи з метою популяризації "Українського сліду".

"Зараз такі конфронтаційні відносини з Україною... І через те, що я провів більшу частину свого часу в Україні, моя сім'я живе тут, ймовірно, хотіла просувати український слід. В іншому випадку я не розумію, навіщо я їм був потрібен".

Він переконаний, що нинішнє КДБ продовжує традиції репресивних органів радянської епохи.

"У них в кабінетах досі зберігаються портрети Дзержинського, значить, у них "родовід " від ВЧК, ЧК і НКВД. Звичайно, методи покращилися майже за сто років, але принципової різниці, думаю, немає. Тоді люди зізналися, що були агентами десяти спецслужб і готували замахи на товариша Сталіна і всього Політбюро. Тому як вони з ними працюють - ми нічого не знаємо, по суті, оперуємо тільки інформацією, наданою державою, а що насправді там сталося і відбувається, ми не знаємо", - повідомив Макаренко.

Крім Віталія Макаранко, звинувачені у змові чи інших діях з метою захоплення державної влади (ч. 1 ст. 357 КК РФ) ще 8 осіб.

Що було раніше

17 квітня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про підготовку на нього і його синів замаху й причетність до цього спецслужб США. За його словами, людей, які планували замах, затримали в Москві за допомогою ФСБ. Він також вважає, що до підготовки замаху причетне вище політичне керівництво США.

У ФСБ Росії заявили, що спільно з КДБ Білорусі затримали двох білоруських громадян, які планували на батьківщині військовий переворот із залученням українських націоналістів. Затриманими є громадянин Білорусі Олександр Федута і Юрій Зенкович, який має громадянство Білорусі та США. За даними ФСБ, вони консультувалися з представниками США і Польщі.

У справі про держпереворот був затриманий також глава партії БНФ Григорій Костусєв.

18 квітня у КДБ Білорусі заявили, що затримані у справі про спробу "державного перевороту" дають визнавальні свідчення.