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Один из участников "покушения на Лукашенко" подал заявление о предоставлении ему статуса беженца в Украине

Один из участников "покушения на Лукашенко" подал заявление о предоставлении ему статуса беженца в Украине

Киев  •  УНН

 • 33704 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Глава Могилевского регионального отделения партии БНФ Виталий Макаренко, один из 10 обвиняемых по делу о покушении на Александра Лукашенко, обратился в Государственную миграционную службу Украины с просьбой о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты украинского государства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на белорусское Радыё Свабода.

Детали

Сообщается, что Виталий Макаренко имеет вид на жительство в Украине, где проживает его семья.

"Вид на жительство позволяет мне оставаться в Украине и защищает статус беженца от экстрадиции власти Лукашенко, которые уже предоставили мне статус фигуранта так называемого государственного переворота и покушения на Лукашенко и, более того, уже был арестован заочно... Поэтому я решил обратиться за помощью к украинскому государству", - цитирует слова Макаренко белорусское Радио Свобода.

В то же время он и его адвокат планируют обратиться в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой сообщить о политических мотивах возбужденного против него уголовного дела в Беларуси и запросить невыдачу, а с другой стороны - получить информацию о запросе на экстрадицию.

"Дело явно политическое и сфальсифицировано. Я даже не знаю, что белорусская сторона может написать в запросе. Мне было бы интересно его прочитать, я не предпринял никаких действий, которые можно охарактеризовать как заговор или попытку", - добавил он.

Виталий Макаренко не исключает, что его включили в список фигурантов дела с целью популяризации "Украинского следа".

"Сейчас такие конфронтационные отношения с Украиной... И потому, что я провел большую часть своего времени в Украине, моя семья живет здесь, вероятно, хотела продвигать украинский след. В противном случае я не понимаю, зачем я им нужен".

Он убежден, что нынешнее КГБ продолжает традиции репрессивных органов советской эпохи.

"У них в кабинетах до сих пор хранятся портреты Дзержинского, значит, у них "родословная" от ВЧК, ЧК и НКВД. Конечно, методы улучшились почти за сто лет, но принципиальной разницы, думаю, нет. Тогда люди признавались, что были агентами десяти спецслужб и готовили покушения на товарища Сталина и все Политбюро. Потому как они с ними работают - мы ничего не знаем, по сути, оперируем только информацией, предоставленной государством, а на самом деле что там произошло и происходит, мы не знаем", - сообщил Макаренко.

Кроме Виталия Макаранко обвиняемы в заговоре или иных действиях с целью захвата государственной власти (ч. 1 ст. 357 УК РФ) еще 8 человек.

Что было раньше

17 апреля президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о подготовке на него и его сыновей покушения и причастности к этому спецслужб США. По его словам, людей, которые планировали покушение, задержали в Москве с помощью ФСБ. Он также считает, что к подготовке покушения причастно высшее политическое руководство США.

В ФСБ России заявили, что совместно с КГБ Беларуси задержали двух белорусских граждан, которые планировали на родине военный переворот с привлечением украинских националистов. Задержанными являются гражданин Беларуси Александр Федута и Юрий Зенкович, который имеет гражданство Беларуси и США. По данным ФСБ, они консультировались с представителями США и Польши.

В деле о госперевороте был задержан также глава партии БНФ Григорий Костусев.

18 апреля в КГБ Беларуси заявили, что задержанные по делу о попытке "государственного переворота" дают признательные показания.

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