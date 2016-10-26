Один український військовий отримав поранення за добу на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції внаслідок бойових дій загиблих серед українських військових немає, один військовослужбовець отримав поранення. Про це на брифінгу заявив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
“За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, а один військовослужбовець отримав поранення через підрив на вибуховому пристрої на донецькому напрямку”, — повідомив А.Лисенко.
Нагадаємо, за добу, з 25 на 26 жовтня, бойовики 34 рази обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі.