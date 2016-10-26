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Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року
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Один український військовий отримав поранення за добу на Донбасі

Один український військовий отримав поранення за добу на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції внаслідок бойових дій загиблих серед українських військових немає, один військовослужбовець отримав поранення. Про це на брифінгу заявив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.

“За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, а один військовослужбовець отримав поранення через підрив на вибуховому пристрої на донецькому напрямку”, — повідомив А.Лисенко.

Нагадаємо, за добу, з 25 на 26 жовтня, бойовики 34 рази обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі.

Українські Національні Новини

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