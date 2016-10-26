Один украинский военный получил ранения за сутки на Донбассе

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, а один военнослужащий получил ранения в результате подрыва на взрывном устройстве на донецком направлении", - сообщил А.Лысенко.

Напомним, за сутки, с 25 на 26 октября, боевики 34 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.