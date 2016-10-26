Один украинский военный получил ранения за сутки на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции в результате боевых действий погибших среди украинских военных нет, один военнослужащий получил ранения. Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, а один военнослужащий получил ранения в результате подрыва на взрывном устройстве на донецком направлении", - сообщил А.Лысенко.
Напомним, за сутки, с 25 на 26 октября, боевики 34 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.