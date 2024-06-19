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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 5030 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Одесита, який коригував ракетні удари рф по місту, засудили до 15 років тюрми

Київ • УНН

 • 18702 перегляди

Жителя Одеси, який коригував російські ракетні удари по місту і надавав розвідувальні дані фсб, засудили до 15 років позбавлення волі.

Одесита, який коригував ракетні удари рф по місту, засудили до 15 років тюрми

Суд призначив 15 років тюрми агенту фсб, який діяв на Одещині. Зокрема,  ворожий поплічник коригував повітряні удари рф по Одесі, передавав росіянам інформацію про наслідки влучань та намагався виявити пункти ППО, що обороняють Одесу. Про це повідомили в СБУ, передає УНН

За даними СБУ, агент коригував повітряні удари рф по території південного регіону України. Передусім мова йде про ракетно-дронові атаки на цивільну інфраструктуру обласного центру.

Для наведення ворожого вогню він фіксував геолокації потенційних цілей, а потім месенджером направляв їх своєму російському куратору. Крім того, після обстрілів міста він обходив місця "прильотів", щоб з’ясувати їхні наслідки і "прозвітувати" про це фсб.

Одночасно агент намагався виявити пункти базування зенітно-ракетних комплексів ППО, що обороняють Одесу.

Співробітники СБУ затримали російського агента у березні 2023 року на спробі передачі розвідданих агресору. За даними слідства, ворожим поплічником є місцевий житель, ідейний прихильник рашизму.

Під час обшуку в помешканні зрадника вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами його злочинної діяльності.

На підставі зібраних доказів його визнано винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

  •  ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану);
  •  ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Суд призначив зловмиснику 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Коригувала ракетно-бомбові удари по Харкову: затримано агентку рф12.06.24, 11:20 • 36529 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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