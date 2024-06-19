Суд назначил 15 лет тюрьмы агенту фсб, который действовал в Одесской области. В частности, вражеский соратник корректировал воздушные удары рф по Одессе, передавал россиянам информацию о последствиях попаданий и пытался обнаружить пункты ПВО, обороняющие Одессу. Об этом сообщили в СБУ, передает УНН.

По данным СБУ, агент корректировал воздушные удары рф по территории южного региона Украины. Прежде всего речь идет о ракетно-пушечных атаках на гражданскую инфраструктуру областного центра.

Для наведения вражеского огня он фиксировал геолокации потенциальных целей, а затем мессенджером направлял их своему российскому куратору. Кроме того, после обстрелов города он обходил места "прилетов", чтобы выяснить их последствия и "отчитаться" об этом фсб.

Одновременно агент пытался обнаружить пункты базирования зенитно-ракетных комплексов ПВО, обороняющих Одессу.

Сотрудники СБУ задержали российского агента в марте 2023 года на попытке передачи разведданных агрессору. По данным следствия, вражеским приспешником является местный житель, идейный сторонник рашизма.

Во время обыска в квартире предателя изъята компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами его преступной деятельности.

На основании собранных доказательств он признан виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).



Суд назначил злоумышленнику 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Корректировала ракетно-бомбовые удары по Харькову: задержана агентка рф