Киев • УНН
Жителя Одессы, который корректировал российские ракетные удары по городу и предоставлял разведывательные данные фсб, приговорили к 15 годам лишения свободы.
Суд назначил 15 лет тюрьмы агенту фсб, который действовал в Одесской области. В частности, вражеский соратник корректировал воздушные удары рф по Одессе, передавал россиянам информацию о последствиях попаданий и пытался обнаружить пункты ПВО, обороняющие Одессу. Об этом сообщили в СБУ, передает УНН.
По данным СБУ, агент корректировал воздушные удары рф по территории южного региона Украины. Прежде всего речь идет о ракетно-пушечных атаках на гражданскую инфраструктуру областного центра.
Для наведения вражеского огня он фиксировал геолокации потенциальных целей, а затем мессенджером направлял их своему российскому куратору. Кроме того, после обстрелов города он обходил места "прилетов", чтобы выяснить их последствия и "отчитаться" об этом фсб.
Одновременно агент пытался обнаружить пункты базирования зенитно-ракетных комплексов ПВО, обороняющих Одессу.
Сотрудники СБУ задержали российского агента в марте 2023 года на попытке передачи разведданных агрессору. По данным следствия, вражеским приспешником является местный житель, идейный сторонник рашизма.
Во время обыска в квартире предателя изъята компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами его преступной деятельности.
На основании собранных доказательств он признан виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
Суд назначил злоумышленнику 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Корректировала ракетно-бомбовые удары по Харькову: задержана агентка рф12 июня 2024, 08:20 • 36344 просмотра