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Одесу від ворогів захищають данські "Гарпуни" - Резніков

Одесу від ворогів захищають данські "Гарпуни" - Резніков

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. У захисті Одеси від росіян беруть участь протикорабельні системи «Гарпун» завдяки відповідальному лідерству Данії. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков під час спільного брифінгу в Одесі з в. міністра оборони Королівства Данія Троелса Лунда Поульсена, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Ми можемо з вами безпечно сьогодні проводити цей брифінг тому що в захисті саме Одеси, в захисті Чорноморського узбережжя України приймають участь спеціальні системи, протикорабельні системи, які називаються «Гарпуни», - сказав Резніков.

Він повідомив, що «Гарпуни» отримали завдяки лідерству та ініціативі Данії.

«Виробниками «Гарпунів» є інші країни, компанії, але проблема в тому, що ці «Гарпуни», як правило корабельного базування й геніальне рішення інженерів Королівства Данії, як можна їх використовувати саме з наземних установок й відповідно реалізація цієї творчої ідеї відбулася завдяки відповідальному лідерству Данії», - розповів Резніков.

Доповнення

Данія та Норвегія передадуть Україні снаряди 155-мм калібру для САУ CAESAR.

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