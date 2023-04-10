Одессу от врагов защищают датские "Гарпуны" - Резников
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В защите Одессы от россиян участвуют противокорабельные системы «Гарпун» благодаря ответственному лидерству Дании. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников во время совместного брифинга в Одессе с и. о. министра обороны Королевства Дания Троелса Лунда Поульсена, передает корреспондент УНН.
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«Мы можем с вами безопасно сегодня проводить этот брифинг потому что в защите именно Одессы, в защите Черноморского побережья Украины принимают участие специальные системы, противокорабельные системы, которые называются «Гарпуны», - сказал Резников.
Он сообщил, что «Гарпуны» получили благодаря лидерству и инициативе Дании.
«Производителями «Гарпунов» являются другие страны, компании, но проблема в том, что эти «Гарпуны», как правило корабельного базирования и гениальное решение инженеров Королевства Дании, как можно их использовать именно с наземных установок и соответственно реализация этой творческой идеи состоялась благодаря ответственному лидерству Дании», - рассказал Резников.
Дополнение
Дания и Норвегия передадут Украине снаряды 155-мм калибра для САУ CAESAR.