Данія та Норвегія передадуть Україні снаряди 155-мм калібру для САУ CAESAR
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Данія і Норвегія спільно передадуть Україні снаряди 155-мм калібру, які підходять для самохідних артилерійських установок CAESAR. Про це УНН пише з посиланням на заяву Міністерства оборони Данії.
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Зазначається, що завдяки спільній співпраці з Норвегією Данія збільшує військову допомогу Україні.
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“Українці, як і раніше, гостро потребують боєприпасів для своєї боротьби за свободу проти росії. Разом з іншими країнами ЄС і НАТО Данія перебуває в активній підготовці для передачі різної військової допомоги. І наша співпраця з Норвегією — важливий тому приклад”— заявив виконувач обов'язків міністра оборони Троєлс Лунд Поульсен.
Таким чином, спільними зусиллями Данія і Норвегія передадуть Україні 155-мм артилерійські снаряди.
Ці боєприпаси підходять для самохідних артилерійських установок CAESAR, постачання яких Україні на безоплатній основі схвалив парламент Данії на початку року.
У Міноборони Данії зазначають, що снаряди будуть передані разом із системами.
Доповнення
15 березня виконувач обов'язків міністра оборони Троельс Лунд Поульсен повідомив, що Данія погодила новий пакет допомоги Україні. Загальна вартість військової допомоги сягає мільярда данських крон.
Крім того, Данія створює фонд допомоги Україні на мільярд доларів.
Фонд складатиметься з трьох частин:
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- Військова підтримка: зброя, військова техніка та навчання українських бійців (зарезервовано 5,4 мільярда данських крон);
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- гуманітарна підтримка: гострі гуманітарні зусилля, довгострокова реконструкція (зарезервовано 1,2 мільярда данських крон);
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- підтримка бізнес-ініціатив, які дають данським компаніям можливість зробити внесок у відновлення України (зарезервовано 0,4 мільярда данських крон).
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