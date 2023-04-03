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Дания и Норвегия передадут Украине снаряды 155-мм калибра для САУ CAESAR

Киев • УНН

 • 807971 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Дания и Норвегия совместно передадут Украине снаряды 155-мм калибра, которые подходят для самоходных артиллерийских установок CAESAR. Об этом УНН пишет со ссылкой на заявление Министерства обороны Дании.

Детали

Отмечается, что благодаря совместному сотрудничеству с Норвегией Дания увеличивает военную помощь Украине.

Цитата

“Украинцы по-прежнему остро нуждаются в боеприпасах для своей борьбы за свободу против россии. Вместе с другими странами ЕС и НАТО Дания находится в активной подготовке для передачи разной военной помощи. И наше сотрудничество с Норвегией — важный тому пример”, — заявил исполняющий обязанности министра обороны Троелс Лунд Поульсен.

Таким образом, совместными усилиями Дания и Норвегия передадут Украине 155-мм артиллерийские снаряды.

Эти боеприпасы подходят для самоходных артиллерийских установок CAESAR, поставку которых Украине на безвозмездной основе одобрил парламент Дании в начале года.

В Минобороны Дании отмечают, что снаряды будут переданы вместе с системами.

Дополнение

15 марта исполняющий обязанности министра обороны Троэльс Лунд Поульсен сообщил, что Дания согласовала новый пакет помощи Украине. Общая стоимость военной помощи достигает миллиарда датских крон.

Кроме того, Дания создает фонд помощи Украине на миллиард долларов.

Фонд будет состоять из трех частей:

  • Военная поддержка: оружие, военная техника и обучение украинских бойцов (зарезервировано 5,4 миллиарда датских крон);
  • гуманитарная поддержка: острые гуманитарные усилия, долгосрочная реконструкция (зарезервировано 1,2 миллиарда датских крон);
  • поддержка бизнес-инициатив, которые дают датским компаниям возможность внести вклад в восстановление Украины (зарезервировано 0,4 миллиарда датских крон).
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