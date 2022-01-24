Одесити вийшли на протест через високі тарифи на тепло
Київ • УНН
ОДЕСА. 24 січня. УНН. Декілька сотень одеситів влаштували в центрі міста пікет, протестуючи проти високих платіжок за тепло, пише УНН.
Усі протестувальники — мешканці будинків, які не обладнані тепловими лічильниками. Минулого місяця їм прийшли квитанції з великими сумами — по 5-6 тис. грн. Одесити вимагають відновити старий тариф.
Не обладнаних тепловими лічильниками будинків в Одесі близько тисячі. Проблема з ними виникла через зміну методики нарахування. Під удар потрапили мешканці невеликих багатоквартирних будинків, переважно в історичному центрі міста. Через невелику кількість квартир їх оснащували будинковими теплолічильниками за залишковим принципом, і безліч будівель досі залишається без вузлів обліку. Вартість одного лічильника близько 50 тис. грн.
Як пояснила директор комунального підприємства “Теплопостачання міста Одеси” Ганна Позднякова, зміни пов’язані з ухваленням закону 6010, яким внесли зміни до Законів України “Про житлово-комунальні послуги” та “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання”.
9 лютого на сесії міськрада має розглянути питання щодо виділення 40 млн грн на встановлення лічильників.