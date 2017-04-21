Одещина є лідером за кількістю зареєстрованих випадків АЧС протягом п'яти років

ukru
18:53 • 67776 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 87705 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 112504 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 121205 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 170759 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 121258 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 109881 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 133861 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 121237 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 123370 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1.2 м/с
83 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується в найближчі 2 години
Популярнi новини
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 127266 перегляди
Саміт "Коаліції охочих" розглядав конкретні кроки зміцнення України - Тихий

Саміт "Коаліції охочих" розглядав конкретні кроки зміцнення України - Тихий

27 березня, 17:24 • 44971 перегляди
Україна хоче отримати ліцензії на виробництво зброї від партнерів і готова ділитися своїми технологіями - Зеленський

Україна хоче отримати ліцензії на виробництво зброї від партнерів і готова ділитися своїми технологіями - Зеленський

27 березня, 17:43 • 52111 перегляди
Україна продовжує працювати з американською стороною і ділиться інформацією - Тихий

Україна продовжує працювати з американською стороною і ділиться інформацією - Тихий

18:10 • 45684 перегляди
Запоріжжя під атакою ворожих дронів: лунають вибухи, працює ППО

Запоріжжя під атакою ворожих дронів: лунають вибухи, працює ППО

18:20 • 34359 перегляди
Публікації
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

18:53 • 67776 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 127266 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 170759 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 198884 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 209429 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 85117 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 115934 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 142116 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 131790 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 162322 перегляди
Актуальне
Одещина є лідером за кількістю зареєстрованих випадків АЧС протягом п'яти років

Одещина є лідером за кількістю зареєстрованих випадків АЧС протягом п'яти років

Київ • УНН

 • 11402 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Протягом 2012-2017 років найбільшу кількість випадків захворювання на АЧС в Україні було зареєстровано у Одеській, Чернігівській та Полтавській областях. Про це це йдеться у довідці Держпродспоживслужби, яку надали ЗМІ під час комітетських слухань на тему “Стан епізоотичної ситуації в Україні. Забезпечення надійних та ефективних заходів ліквідації і попередження спалахів хвороб тварин”, передає УНН.

Водночас, протягом звітного періоду, найменшу кількість випадків захворювання на АЧС було зареєстровано у Чернівецькій, Закарпатській та Тернопільській областях.

Так, з 2012 року у Одеській області було зареєстровано 28 випадків АЧС, у Чернігівській – 27, у Полтавській – 26, у Миколаївській – 24, у Харківській – 15, у Сумській – 12, у Київській – 10, у Кіровоградській – 9, у Луганській – 8, у Рівненській – 8, у Херсонській – 6, у Вінницькій – 6, у Хмельницькій – 5, у Черкаській – 5, у Волинській – 4, у Донецькій – 4, у Запорізькій – 4, у Житомирській – 3, у Дніпропетровській – 3, у Івано-Франківській – 2, у Чернівецькій – 1, у Закарпатській – 1, у Тернопільській – 1.

Варто відзначити, що станом на 8 квітня в результаті проведених заходів в Україні було оздоровлено 190 із 212 неблагополучних по АЧС пунктів.

"При цьому не було зареєстровано жодного повторного випадку АЧС в оздоровлених неблагополучних пунктах", - йдеться у тексті довідки.

Нагадаємо, за даними АТУ, за рік поголів’я свиней в Україні скоротилося на 10,5%.

Також нагадаємо, фермери дев’яти областей досі чекають компенсацій за вилучених через АЧС свиней.

За словами нардепа С.Тригубенка, профільні відомства лишили українських фермерів сам на сам з катастрофічними наслідками АЧС.

Також політик вважає, що у спробах побороти АЧС профільні органи влади вже втратили дуже багато часу.

“Якщо можна так сказати, то у питанні АЧС ми пройшли точку незворотності. На етапі, коли епідемію треба було локалізовувати, Держпродспоживслужба — бездіяла, була зайнята своєю реформою. Скасувавши ветеринарну поліцію, на заміну цьому органу не було запропоновано жодної альтернативи. А сьогодні вже немає чого локалізовувати, бо на мапі України не лишилися області, яка б не постраждала від АЧС”, — сказав він і додав, що головну причину трагічних наслідків АЧС вбачає у некомпетентності контролюючих органів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Tesla
$276.69
Brent
$73.35
Bitcoin
$87,308.70
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$41.20
Золото
$3,098.31
Ethereum
$2,005.76