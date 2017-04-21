Одещина є лідером за кількістю зареєстрованих випадків АЧС протягом п'яти років

Водночас, протягом звітного періоду, найменшу кількість випадків захворювання на АЧС було зареєстровано у Чернівецькій, Закарпатській та Тернопільській областях.

Так, з 2012 року у Одеській області було зареєстровано 28 випадків АЧС, у Чернігівській – 27, у Полтавській – 26, у Миколаївській – 24, у Харківській – 15, у Сумській – 12, у Київській – 10, у Кіровоградській – 9, у Луганській – 8, у Рівненській – 8, у Херсонській – 6, у Вінницькій – 6, у Хмельницькій – 5, у Черкаській – 5, у Волинській – 4, у Донецькій – 4, у Запорізькій – 4, у Житомирській – 3, у Дніпропетровській – 3, у Івано-Франківській – 2, у Чернівецькій – 1, у Закарпатській – 1, у Тернопільській – 1.

Варто відзначити, що станом на 8 квітня в результаті проведених заходів в Україні було оздоровлено 190 із 212 неблагополучних по АЧС пунктів.

"При цьому не було зареєстровано жодного повторного випадку АЧС в оздоровлених неблагополучних пунктах", - йдеться у тексті довідки.

Нагадаємо, за даними АТУ, за рік поголів’я свиней в Україні скоротилося на 10,5%.

Також нагадаємо, фермери дев’яти областей досі чекають компенсацій за вилучених через АЧС свиней.

За словами нардепа С.Тригубенка, профільні відомства лишили українських фермерів сам на сам з катастрофічними наслідками АЧС.

Також політик вважає, що у спробах побороти АЧС профільні органи влади вже втратили дуже багато часу.

“Якщо можна так сказати, то у питанні АЧС ми пройшли точку незворотності. На етапі, коли епідемію треба було локалізовувати, Держпродспоживслужба — бездіяла, була зайнята своєю реформою. Скасувавши ветеринарну поліцію, на заміну цьому органу не було запропоновано жодної альтернативи. А сьогодні вже немає чого локалізовувати, бо на мапі України не лишилися області, яка б не постраждала від АЧС”, — сказав він і додав, що головну причину трагічних наслідків АЧС вбачає у некомпетентності контролюючих органів.