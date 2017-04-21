Одесская область является лидером по количеству зарегистрированных случаев АЧС в течение пяти лет

В то же время, в течение отчетного периода, наименьшее количество случаев заболевания АЧС было зарегистрировано в Черновицкой, Закарпатской и Тернопольской областях.

Так, с 2012 года в области было зарегистрировано 28 случаев АЧС, в Черниговской - 27, в Полтавской - 26, в Николаевской - 24, в Харьковской - 15, в Сумской - 12, в Киевской - 10, в Кировоградской - 9, в Луганской - 8, в Ровенской - 8, в Херсонской - 6, в Винницкой - 6, в Хмельницкой - 5, в Черкасской - 5, в Волынской - 4, в Донецкой - 4, в Запорожской - 4, в Житомирской - 3, в Днепропетровской - 3, в Ивано-Франковской - 2, в Черновицкой - 1, в Закарпатской - 1, в Тернопольской - 1.

Стоит отметить, что по состоянию на 8 апреля в результате проведенных мероприятий в Украине было оздоровлено 190 с 212 неблагополучных относительно АЧС пунктов.

"При этом не было зарегистрировано ни одного повторного случая АЧС в оздоровленных неблагополучных пунктах", - говорится в тексте справки.

Напомним, по данным АЖУ, за год поголовье свиней в Украине сократилось на 10,5%.

Также напомним, фермеры девяти областей до сих пор ждут компенсаций за изъятых из-за АЧС свиней.

По словам нардепа С.Тригубенко, профильные ведомства оставили украинских фермеров наедине с катастрофическими последствиями АЧС.

Также политик считает, что в попытках побороть АЧС профильные органы власти уже потеряли очень много времени.

"Если можно так сказать, то в вопросе АЧС мы прошли точку невозврата. На этапе, когда эпидемию надо было локализовать, Госпротпотребслужба - бездействовала, была занята своей реформой. Отменив ветеринарную полицию, на замену этому органу не было предложено никакой альтернативы. А сегодня уже нечего локализовать, потому что на карте Украины не остались области, которая не пострадала от АЧС", - сказал он и добавил, что главную причину трагических последствий АЧС видит в некомпетентности контролирующих органов.