Очікуються грози, град і шквали: завтра у західних областях України оголошено I рівень небезпеки

Завтра у західних областях України очікуються грози, град і шквал, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.

У четвер, 23 травня, у західних областях України очікуються грози, град і шквал: погіршення погодних умов синоптики Укргідрометцентру також прогнозують у Вінницькій та Житомирській областях