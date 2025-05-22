Очікуються грози, град і шквали: завтра у західних областях України оголошено I рівень небезпеки
Київ • УНН
23 травня у західних областях України прогнозують грози, град та шквали. Синоптики оголосили I рівень небезпеки для Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та інших областей.
Завтра у західних областях України очікуються грози, град і шквал, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.
У четвер, 23 травня, у західних областях України очікуються грози, град і шквал: погіршення погодних умов синоптики Укргідрометцентру також прогнозують у Вінницькій та Житомирській областях
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За даними синоптиків, удень у Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій та Житомирській областях очікуються грози, місцями – град (опади 6-19 мм) і шквали швидкістю 15–20 м/с.
Для цих регіонів оголошений I рівень небезпеки – жовтий. Це означає потенційну небезпеку для населення, транспорту та інфраструктури.
Тепло прийшло, але на заході очікується дощовий атмосферний фронт - синоптик22.05.25, 14:33 • 1656 переглядiв
Нагадаємо
Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко, в Україні 23 травня очікується переважно суха тепла погода, але на заході атмосферний фронт зумовить грозові дощі і нижчу температуру.