Ожидаются грозы, град и шквалы: завтра в западных областях Украины объявлен I уровень опасности

$41.440.05
46.910.26
ukenru
Командующий Нацгвардии прокомментировал ракетный удар по стрельбищу в Сумской области
Эксклюзив
12:56 • 10086 просмотра

Командующий Нацгвардии прокомментировал ракетный удар по стрельбищу в Сумской области

Эксклюзив
12:16 • 16116 просмотра

В Украине хотят ввести механизм приоритетной опеки: что нужно знать

Эксклюзив
09:24 • 71249 просмотра

Подозрение не вручено, дело без движения: главному юристу НБУ могут "списать" преступление по срокам давности?

Эксклюзив
07:34 • 54604 просмотра

Лето будет жарким: синоптик рассказала, чего ждать украинцам от погоды

Эксклюзив
21 мая, 11:37 • 106077 просмотра

Госслужба по этнополитике объяснила, что повлияло на количество нацсообществ в Украине и с какими проблемами они сталкиваются

Эксклюзив
21 мая, 09:43 • 181313 просмотра

Отопительный сезон будет непростым: в Укрэнерго объяснили, почему

Эксклюзив
21 мая, 09:21 • 160792 просмотра

Как технологии и системные шаги помогают остановить «серый» импорт - комментарий юриста

Эксклюзив
21 мая, 06:00 • 152778 просмотра

Шашлык без вреда для желудка: как правильно есть и с чем сочетать

21 мая, 05:00 • 324495 просмотра

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед": анонс финала Лиги Европы

Эксклюзив
20 мая, 14:51 • 117644 просмотра

Есть признаки коррупции и злоупотребления: эксперты об институте-двойнике семьи главы “Госзембанка”

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
4м/с
33%
748мм
Популярные новости

Для подписания меморандума Украине нужен новый руководитель - мид рф

22 мая, 04:46 • 69153 просмотра

В Киеве из-за атаки рф обломки дрона упали на территории школы

22 мая, 05:39 • 71304 просмотра

Надеется открыть успешную юридическую фирму: Ким Кардашьян после шести лет обучения получила диплом юриста

07:48 • 57938 просмотра

"Надеюсь, в следующем году Евровидение состоится в Вене и без Израиля" - победитель нынешнего конкурса JJ

10:28 • 33617 просмотра

Криса Брауна выпустили под залог: мировое турне певца может быть возобновлено

11:16 • 25982 просмотра
публикации

Подозрение не вручено, дело без движения: главному юристу НБУ могут "списать" преступление по срокам давности?
Эксклюзив

09:24 • 71278 просмотра

Молочная формула выживания: почему будущее украинской фермы начинается с племенного стада

21 мая, 14:12 • 136247 просмотра

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед": анонс финала Лиги Европы

21 мая, 05:00 • 324512 просмотра

Solidarity Lanes: за три года украинско-европейские "пути солидарности" стали спасательным каналом для экономики Украины

20 мая, 14:33 • 267490 просмотра

путин читает Трампа как "открытую книгу": политолог объяснил, почему меморандум о мире не будет иметь смысла
Эксклюзив

20 мая, 12:52 • 357787 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Дональд Туск

Павел Дуров

Руслан Кравченко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Германия

Великобритания

Польша

Реклама
УНН Lite

Криса Брауна выпустили под залог: мировое турне певца может быть возобновлено

11:16 • 27170 просмотра

"Надеюсь, в следующем году Евровидение состоится в Вене и без Израиля" - победитель нынешнего конкурса JJ

10:28 • 34785 просмотра

Надеется открыть успешную юридическую фирму: Ким Кардашьян после шести лет обучения получила диплом юриста

07:48 • 59030 просмотра

Звезда "Дома дракона" получила жесткую оценку актерской игры уже на второй день съемок

21 мая, 08:52 • 141684 просмотра

В шаге от статуса EGOT: Леди Гага получила премию "Эмми", и теперь ей не хватает только последней из престижных наград

21 мая, 07:20 • 163726 просмотра
Актуальное

Бильд

Financial Times

Эль-Паис

Ми-8

Хранитель

Ожидаются грозы, град и шквалы: завтра в западных областях Украины объявлен I уровень опасности

Киев • УНН

 • 426 просмотра

23 мая в западных областях Украины прогнозируют грозы, град и шквалы. Синоптики объявили I уровень опасности для Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и других областей.

Ожидаются грозы, град и шквалы: завтра в западных областях Украины объявлен I уровень опасности

Завтра в западных областях Украины ожидаются грозы, град и шквал, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

В четверг, 23 мая, в западных областях Украины ожидаются грозы, град и шквал: ухудшение погодных условий синоптики Укргидрометцентра также прогнозируют в Винницкой и Житомирской областях 

- говорится в сообщении.

Детали

По данным синоптиков, днем в Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой и Житомирской областях ожидаются грозы, местами – град (осадки 6-19 мм) и шквалы скоростью 15–20 м/с.

Для этих регионов объявлен I уровень опасности – желтый. Это означает потенциальную опасность для населения, транспорта и инфраструктуры. 

Тепло пришло, но на западе ожидается дождливый атмосферный фронт - синоптик22.05.25, 14:33 • 1450 просмотров

Напомним

Как сообщила синоптик Наталья Диденко, в Украине 23 мая ожидается преимущественно сухая теплая погода, но на западе атмосферный фронт обусловит грозовые дожди и более низкую температуру.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Погода и окружающая среда
Украина
Brent
$63.85
Bitcoin
$111,588.80
S&P 500
$5,852.88
Tesla
$335.56
Газ TTF
$36.38
Золото
$3,304.84
Ethereum
$2,654.84