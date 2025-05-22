Ожидаются грозы, град и шквалы: завтра в западных областях Украины объявлен I уровень опасности
Киев • УНН
23 мая в западных областях Украины прогнозируют грозы, град и шквалы. Синоптики объявили I уровень опасности для Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и других областей.
Завтра в западных областях Украины ожидаются грозы, град и шквал, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
В четверг, 23 мая, в западных областях Украины ожидаются грозы, град и шквал: ухудшение погодных условий синоптики Укргидрометцентра также прогнозируют в Винницкой и Житомирской областях
Детали
По данным синоптиков, днем в Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой и Житомирской областях ожидаются грозы, местами – град (осадки 6-19 мм) и шквалы скоростью 15–20 м/с.
Для этих регионов объявлен I уровень опасности – желтый. Это означает потенциальную опасность для населения, транспорта и инфраструктуры.
Тепло пришло, но на западе ожидается дождливый атмосферный фронт - синоптик22.05.25, 14:33 • 1450 просмотров
Напомним
Как сообщила синоптик Наталья Диденко, в Украине 23 мая ожидается преимущественно сухая теплая погода, но на западе атмосферный фронт обусловит грозовые дожди и более низкую температуру.