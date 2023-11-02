Очаків вранці зазнав ворожого удару, є пошкодження - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Очаків у Миколаївській області вранці зазнав ворожого удару, є пошкодження, був витік газу, наразі його ліквідовано, повідомив у четвер голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
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"Сьогодні зранку, 2 листопада, з 04:01, ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії та території міста Очаків Очаківської громади. Внаслідок чого пошкоджено багатоповерхові житлові та приватні будинки, електромережу та газопровід. Стався витік газу, який оперативно перекрито. Постраждалих немає", - написав Кім у Telegram.
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Окрім того, зі слів голови ОВА, сьогодні зранку, 2 листопада, о 5:00 ранку внаслідок ворожого обстрілу населеного пункту Лимани Галицинівської громади пошкоджено електромережу. Постраждалих немає.
Вчора, 1 листопада, о 10:47, 11:50 та сьогодні зранку, 2 листопада, о 03:58 ворог завдавав артилерійських ударів по населеному пункту Дмитрівка Куцурубської громади. Постраждалих немає.
Нагадаємо
Очаків був під ворожим обстрілом і напередодні.