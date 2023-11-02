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Очаков утром подвергся вражескому удару, есть повреждения - ОВА

Киев • УНН

 • 180695 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Очаков в Николаевской области утром подвергся вражескому удару, есть повреждения, была утечка газа, сейчас она ликвидирована, сообщил в четверг глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

Очаков утром подвергся вражескому удару, есть повреждения - ОВА

Цитата

"Сегодня утром, 2 ноября, с 04:01, вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории и территории города Очаков Очаковской громады. В результате чего повреждены многоэтажные жилые и частные дома, электросеть и газопровод. Произошла утечка газа, которая оперативно перекрыта. Пострадавших нет", - написал Ким в Telegram.

Детали

Кроме того, по словам главы ОВА, сегодня утром, 2 ноября, в 5:00 утра в результате вражеского обстрела населенного пункта Лиманы Галициновской громады повреждена электросеть. Пострадавших нет.

Вчера, 1 ноября, в 10:47, 11:50 и сегодня утром, 2 ноября, в 03:58 враг наносил артиллерийские удары по населенному пункту Дмитровка Куцурубской громады. Пострадавших нет.

Напомним

Очаков был под вражеским обстрелом и накануне.

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