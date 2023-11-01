На Миколаївщині вночі ворог обстріляв Очаків, є пошкодження - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Російські війська у ніч на 1 листопада обстріляли з артилерії Очаків та акваторію, є пошкодження, повідомив у середу голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
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"Учора, 31 жовтня, о 09:04 та сьогодні, 1 листопада, о 00:01 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії та місту Очаків Очаківської громади. Внаслідок чого пошкоджено житлові будинки. Постраждалих немає", - повідомив Кім у Телеграм.
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Зі слів голови ОВА, також вчора, о 09:08, 09:12 та 19:12 ворожі удари фіксувалися по населених пунктах Яселка та Дмитрівка Куцурубської громади. Поранень зазнали двоє людей. Пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.