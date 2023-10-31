По Миколаївщині вранці ворог вдарив з артилерії, двоє поранених - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Російські війська сьогодні вранці вдарили з артилерії по Миколаївській області, двоє людей отримали поранення, повідомив у вівторок голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
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"Зранку, внаслідок ворожого артилерійського обстрілу населених пунктів Куцурубської громади з боку зс російської федерації, поранено двоє людей. Стан постраждалих - середньої важкості та легкий", - написав Кім у Телеграм.
Зі слів голови ОВА, наразі поранених надається медична допомога.
Доповнення
На Миколаївщині вночі знищили ворожий "шахед".