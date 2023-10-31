По Николаевской области утром враг ударил из артиллерии, двое раненых - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Российские войска сегодня утром ударили из артиллерии по Николаевской области, два человека получили ранения, сообщил во вторник глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
Цитата
"Утром, в результате вражеского артиллерийского обстрела населенных пунктов Куцурубской громады со стороны вс российской федерации, ранены два человека. Состояние пострадавших - средней тяжести и легкое", - написал Ким в Телеграм.
По словам главы ОВА, в настоящее время раненых оказывается медицинская помощь.
Дополнение
В Николаевской области ночью уничтожили вражеский "шахед".