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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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В Николаевской области ночью враг обстрелял Очаков, есть повреждения - ОВА

Киев • УНН

 • 77212 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Российские войска в ночь на 1 ноября обстреляли из артиллерии Очаков и акваторию, есть повреждения, сообщил в среду глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

В Николаевской области ночью враг обстрелял Очаков, есть повреждения - ОВА

Цитата

"Вчера, 31 октября, в 09:04 и сегодня, 1 ноября, в 00:01 враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории и городу Очаков Очаковской громады. В результате чего повреждены жилые дома. Пострадавших нет", - сообщил Ким в Телеграм.

Детали

По словам главы ОВА, также вчера, в 09:08, 09:12 и 19:12 вражеские удары фиксировались по населенным пунктам Яселка и Дмитровка Куцурубской громады. Ранения получили два человека. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

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