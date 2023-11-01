В Николаевской области ночью враг обстрелял Очаков, есть повреждения - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Российские войска в ночь на 1 ноября обстреляли из артиллерии Очаков и акваторию, есть повреждения, сообщил в среду глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
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"Вчера, 31 октября, в 09:04 и сегодня, 1 ноября, в 00:01 враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории и городу Очаков Очаковской громады. В результате чего повреждены жилые дома. Пострадавших нет", - сообщил Ким в Телеграм.
Детали
По словам главы ОВА, также вчера, в 09:08, 09:12 и 19:12 вражеские удары фиксировались по населенным пунктам Яселка и Дмитровка Куцурубской громады. Ранения получили два человека. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.