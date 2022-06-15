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Об'єднання світу навколо України пришвидшить закінчення війни – Зеленський

Об'єднання світу навколо України пришвидшить закінчення війни – Зеленський

Київ • УНН

 • 139009 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Об'єднання світу навколо України пришвидшить процес закінчення повномасштабної війни, яку розпочала росія. Таку думку висловив Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу, передає УНН.

Цитата

“Коли ця війна закінчиться складно мені відповісти. Я вважаю, що коли наша Україна буде об’єднана разом з іншими державами у світі, коли всі серйозно почнуть ставитися до росії як до ворога будь-яких цивілізованих цінностей, саме до їх політично-військово керівництва”, — сказав Зеленський.

Деталі

Також він зазначив, що у всі повинні серйозно ставитися до російської інформаційної політики, яка тільки називається інформаційною політикою, а насамперед — це просто пропаганда.

“І коли з цим всім ми почнемо боротися, в результаті чого Україна повинна бути міцною, тоді росія захоче говорити вже не тільки пуками та пострілами, а захоче говорити. Тому об’єднання світу навколо України пришвидшить процес закінчення війни”, — зазначив Зеленський.

Доповнення

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомляв, що війна закінчиться, коли Україна доведе, що росія має покинути захоплені території.

В інтерв’ю “Зеркалу” Подоляк заявив, що розвідувальні дані показували, що росія готувалася до нападу на Україну протягом останнього року, але питання було в масштабах вторгнення. Київ чекав на інтенсивні бойові дії на сході України.

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