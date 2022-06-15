Об'єднання світу навколо України пришвидшить закінчення війни – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Об'єднання світу навколо України пришвидшить процес закінчення повномасштабної війни, яку розпочала росія. Таку думку висловив Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу, передає УНН.
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“Коли ця війна закінчиться складно мені відповісти. Я вважаю, що коли наша Україна буде об’єднана разом з іншими державами у світі, коли всі серйозно почнуть ставитися до росії як до ворога будь-яких цивілізованих цінностей, саме до їх політично-військово керівництва”, — сказав Зеленський.
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Також він зазначив, що у всі повинні серйозно ставитися до російської інформаційної політики, яка тільки називається інформаційною політикою, а насамперед — це просто пропаганда.
“І коли з цим всім ми почнемо боротися, в результаті чого Україна повинна бути міцною, тоді росія захоче говорити вже не тільки пуками та пострілами, а захоче говорити. Тому об’єднання світу навколо України пришвидшить процес закінчення війни”, — зазначив Зеленський.
Доповнення
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомляв, що війна закінчиться, коли Україна доведе, що росія має покинути захоплені території.
В інтерв’ю “Зеркалу” Подоляк заявив, що розвідувальні дані показували, що росія готувалася до нападу на Україну протягом останнього року, але питання було в масштабах вторгнення. Київ чекав на інтенсивні бойові дії на сході України.