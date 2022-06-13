У Зеленського відповіли, коли і як закінчиться війна: є два сценарії

Цитата

“Війна триватиме стільки, скільки Україні знадобиться на доведення того, що росія має піти з наших територій. Це дуже складно і важко, тому що щодня докази потребують життя крутих хлопців. Людина – дуже складна конструкція. Вона вкладає у себе, розвивається, навчається, відкрита, конкурентна. Ці люди створюють додану вартість для держави. Наші люди такі. Але вони гинуть. Це означає, що ми втрачаємо те, що для України вкрай важливо. Це наш золотий актив”, – сказав Подоляк, відповідаючи на запитання щодо термінів закінчення війни.

За його словами, необхідно знайти механізм, який зменшить втрати України.

"Мені все одно, скільки платить рф. Для нас це висока ціна. Але тим не менше, ми воюватимемо, доки росія не програє", - додав радник керівника ОП.

Деталі

За словами Подоляка, президент України Володимир Зеленський запропонував програму мінімуму: російські війська відходять до позицій, які вони займали 23 лютого. Після цього може початися мирний переговорний процес, де будуть обговорені всі претензії один до одного.

"Завдання максимум: територіальна цілісність у міжнародно визнаних кордонах України, програш росії та її трансформація. Інакше вона весь час перебуватиме у пропагандистському чаді, реваншистських настроях і постійно прагне відновити війну з новою інтенсивністю", - сказав він.

Доповнення

В інтерв'ю “Зеркалу” Подоляк заявив, що розвідувальні дані показували, що росія готувалася до нападу на Україну протягом останнього року, але питання було в масштабах вторгнення. Київ чекав на інтенсивні бойові дії на сході України.



