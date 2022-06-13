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У Зеленского ответили, когда и как закончится война: есть два сценария

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КИЕВ. 13 июня. УНН. Война закончится, когда Украина докажет, что россия должна покинуть захваченные территории. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью белорусскому изданию “Зеркало” назвал два сценария завершения войны, передает УНН.

Цитата

“Война будет идти столько, сколько Украине потребуется на доказывание того, что россия должна уйти с наших территорий. Это очень сложно и трудно, потому что каждый день доказательства требует жизней крутых ребят. Человек — очень сложная конструкция. Он вкладывает в себя, развивается, учится, открыт, конкурентен. Эти люди создают добавленную стоимость для государства. Наши люди такие. Но они гибнут. Это значит, что мы теряет то, что для Украины крайне важно”, – сказал Подоляк, отвечая на вопрос о сроках окончания войны.

По его словам, необходимо найти механизм, который снизит потери Украины.

"Мне все равно, сколько платит рф. Для нас это высокая цена. Но тем не менее, мы будем воевать, пока россия не проиграет", - добавил советник руководителя ОП.

Детали

По словам Подоляка, президент Украины Владимир Зеленский предложил программу минимума: российские войска отходят к позициям, которые они занимали 23 февраля. После этого может начаться мирный переговорный процесс, где будут обсуждаться все претензии друг к другу.

"Задача максимум: территориальная целостность в международно признанных границах Украины, проигрыш России и ее трансформация. Иначе она все время будет находиться в пропагандистском угаре, реваншистских настроениях и постоянно стремиться возобновить войну с новой интенсивностью", - сказал он.

Дополнение

В интервью “Зеркалу” Подоляк заявил, что разведывательные данные показывали, что россия готовилась к нападению на Украину в течение последнего года, но вопрос был в масштабах вторжения. Киев ждал интенсивных боевых действий на востоке Украины.

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