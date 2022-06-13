Разведданные показывали, что россия готовилась к нападению на Украину весь последний год – Подоляк

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“Разведданные показывали, что россия была готова к нападению весь последний год. Но вопрос был в объеме вторжения. Мы полагали, что будут интенсивные боевые действия на востоке Украины. В течение полугода россия, кстати, вместе с беларусью проводили учения. Но объективно мы не ожидали, что ваша страна предоставит в полном объеме свою инфраструктуру для проведения прямой интервенции в Украину”, – заявил Подоляк.

Детали

Он отметил, что разведка сообщала о большом скоплении российских войск и об их интенсивном передвижении.

“Мы это все учитывали. Украинская армия так долго и хорошо держится, и мы будем держаться дальше, а затем будем переходить в контрнаступление, потому что мы рассредоточили свои ресурсы и возможности”, – продолжил Подоляк.

Представитель Офиса президента заявил, что россия наносила удары, в частности, и по военным объектам, но, безусловно, они не нанесли существенного ущерба ВСУ. Однако рассредоточение ресурсов позволило Украине перегруппироваться и структурировать оборону.

Он объяснил, что россия нуждается в поиске внутреннего или внешнего врага. Поэтому диктатура кремля сначала придумала “конструкцию” с якобы нацистами, прессующими народ Донбасса.

““Часть территории Украины, которая была захвачена в 2014—2015 годах, находится в ужасном состоянии. Деньги туда шли, но их просто грабили, а регион не развивался. Логика россии построена на том, что им нужно все время где-то воевать, чтобы держать население в тонусе и не отвечать гражданам на вопрос: «А почему все так плохо?» Мы думали, что руководство Беларуси, не смотря на природную антидемократичность, гораздо умнее и попытается минимизировать свое участие в прямых военных действиях. Теперь юридически Беларусь на долгое время будет считаться страной, которая предоставила инфраструктуру для российского вторжения”, – считает Подоляк.

Добавим

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что путин не хочет сдавать свои позиции и отказываться от планов, поэтому война будет долговременной.