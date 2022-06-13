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Розвіддані показували, що росія готувалася до нападу на Україну весь останній рік – Подоляк

Розвіддані показували, що росія готувалася до нападу на Україну весь останній рік – Подоляк

Київ • УНН

 • 140551 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Розвідувальні дані показували, що росія готувалася до нападу на Україну весь останній рік. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю білоруському виданню "Зеркало" заявив, що питання було у масштабах вторгнення – Київ чекав на інтенсивні бойові дії на сході України, передає УНН.

Цитата

“Розвідані дані показували, що росія була готова до нападу весь останній рік. Але питання було в обсязі вторгнення. Ми вважали, що будуть інтенсивні бойові дії на сході України. Протягом пів року росія, до речі, разом із білоруссю проводили навчання. Але об'єктивно ми не очікували, що ваша країна надасть у повному обсязі свою інфраструктуру для проведення прямої інтервенції в Україну”, – заявив Подоляк.

Деталі

Він зазначив, що розвідка повідомляла про велике скупчення російських військ і про їхнє інтенсивне пересування.

“Ми це все враховували. Українська армія так довго і добре тримається, і ми триматимемося далі, а потім переходитимемо в контрнаступ, тому що ми розосередили свої ресурси та можливості”, – продовжив Подоляк.

Представник Офісу президента заявив, що росія завдавала ударів, зокрема, і по військових об'єктах, але, безумовно, вони не завдали істотних збитків ЗСУ. Проте розосередження ресурсів дало змогу Україні перегрупуватися та структурувати оборону.

Він пояснив, що росія потребує пошуку внутрішнього чи зовнішнього ворога. Тому диктатура кремля спочатку вигадала “конструкцію” з нібито нацистами, які пресують народ Донбасу.

“Частина території України, яка була захоплена у 2014-2015 роках, перебуває у жахливому стані. Гроші туди йшли, але їх просто грабували, а регіон не розвивався. Логіка росії побудована на тому, що їм потрібно весь час десь воювати, щоб тримати населення в тонусі та не відповідати громадянам на запитання: "А чому все так погано?" Ми думали, що керівництво білорусі, незважаючи на природну антидемократичність, набагато розумніше і спробує мінімізувати свою участь у прямих військових діях. Тепер юридично білорусь на довгий час вважатиметься країною, яка надала інфраструктуру для російського вторгнення”, – вважає Подоляк.

Додамо

Раніше представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що путін не хоче здавати свої позиції та відмовлятися від планів, тому війна буде довготривалою.

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