Объединение мира вокруг Украины ускорит окончание войны – Зеленский

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“Когда эта война закончится сложно мне ответить. Я считаю, что когда наша Украина будет объединена вместе с другими государствами в мире, когда все серьезно начнут относиться к россии как к врагу любых цивилизованных ценностей, именно к их политически-военном руководству”, — сказал Зеленский.

Детали

Также он отметил, что все должны серьезно относиться к российской информационной политике, которая только называется информационной политикой, а прежде всего — это просто пропаганда.

“И когда с этим всем мы начнем бороться, в результате чего Украина должна быть крепкой, тогда россия захочет говорить уже не только пуками и выстрелами, а захочет говорить. Поэтому объединение мира вокруг Украины ускорит процесс окончания войны”, — отметил Зеленский.

Дополнение

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщал, что война закончится, когда Украина докажет, что россия должна покинуть захваченные территории.

В интервью “Зеркалу” Подоляк заявил, что разведывательные данные показывали, что россия готовилась к нападению на Украину в течение последнего года, но вопрос был в масштабах вторжения. Киев ожидал интенсивных боевых действий на востоке Украины.