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Объединение мира вокруг Украины ускорит окончание войны – Зеленский

Объединение мира вокруг Украины ускорит окончание войны – Зеленский

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 июня. УНН. Объединение мира вокруг Украины ускорит процесс окончания полномасштабной войны, которую начала россия. Такое мнение высказал Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга, передает УНН.

Цитата

“Когда эта война закончится сложно мне ответить. Я считаю, что когда наша Украина будет объединена вместе с другими государствами в мире, когда все серьезно начнут относиться к россии как к врагу любых цивилизованных ценностей, именно к их политически-военном руководству”, — сказал Зеленский.

Детали

Также он отметил, что все должны серьезно относиться к российской информационной политике, которая только называется информационной политикой, а прежде всего — это просто пропаганда.

“И когда с этим всем мы начнем бороться, в результате чего Украина должна быть крепкой, тогда россия захочет говорить уже не только пуками и выстрелами, а захочет говорить. Поэтому объединение мира вокруг Украины ускорит процесс окончания войны”, — отметил Зеленский.

Дополнение

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщал, что война закончится, когда Украина докажет, что россия должна покинуть захваченные территории.

В интервью “Зеркалу” Подоляк заявил, что разведывательные данные показывали, что россия готовилась к нападению на Украину в течение последнего года, но вопрос был в масштабах вторжения. Киев ожидал интенсивных боевых действий на востоке Украины.

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