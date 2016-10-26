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Об’єднані територіальні громади почали створення власних пожежних команд

Об’єднані територіальні громади почали створення власних пожежних команд

Київ • УНН

 • 4606 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Створення розвинутої мережі місцевої пожежної охорони у територіальних громадах, формування місцевих пожежних команд, залучення свідомих громадян-добровольців — для підсилення роботи професійних вогнеборців — ці та багато інших питань обговорювали 26 жовтня фахівці ДСНС з представниками територіальних громад під час проведення в Українському домі конференції, присвяченої програмі підтримки децентралізації в Україні “Добре”. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС.

Зокрема, представники територіальних громад з Івано-Франківщини, Тернопільщини, Дніпропетровщини поділилися власним досвідом щодо функціонування на їх територіях пожежних команд. Так, Голова Печеніжинської об’єднаної територіальної громади Івано-Франківщини, до складу якої входить 9 населених пунктів, а кількість населення сягає близько 19 тисяч людей, розповів, що у них створена та працює місцева пожежна команда, яка налічує 15 чоловік. Микулинецька об’єднана територіальна громада Тернопільщини цього року відновила роботу пожежно-рятувального посту у селищі Микулинці.

У свою чергу, заступник начальника відділу оперативно-чергової служби та готовності пунктів управління ДСНС Сергій Кудін зазначив, що саме територіальні громади, в першу чергу, повинні гарантувати пожежну безпеку громадян.

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“Кожній громаді, з урахуванням об’єктивних чинників, необхідно сформувати певну кількість місцевих пожежних команд, що у населених пунктах підсилюватимуться добровольцями-вогнеборцями. Саме вони першими прибуватимуть до місця виклику і у разі необхідності залучатимуть для ліквідації пожежі чи іншої надзвичайної події державні пожежно-рятувальні частини, що дислокуватимуться у районах або великих містах. Таким чином ми зможемо значно скоротити час прибуття першого пожежного підрозділу на місце події і як результат — підвищити рівень гарантування безпеки громадян, особливо у віддалених населених пунктах”, — зазначив Сергій Кудін.

Нагадаємо, що реформування системи органів управління та підрозділів ДСНС всіх рівнів відбуватиметься поетапно до 2020 року із врахуванням змін територіальної організації влади в Україні. Ця реформа відбувається в рамках проведення децентралізації.

Як повідомляв УНН, експерт з питань місцевого самоврядування Руслан Плющ наголосив, що однією з важливих складових проведення реформи є продумана просторова організація соціальної та адміністративної сфери з урахуванням концентрації населення, його розселення, центрів тяжіння та інших показників. Реформування системи пожежної безпеки, яке відбуватиметься з урахуванням цих показників, може стати суттєвим поштовхом для децентралізації у різних сферах, особливо, якщо до охорони безпеки громад, активно залучатимуться її члени.

 

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