Объединенные территориальные общины начали создание собственных пожарных команд

В частности, представители территориальных общин из Ивано-Франковской, Тернопольской, Днепропетровской поделились собственным опытом функционирования на их территориях пожарных команд. Так, Председатель Печенижинской объединенной территориальной общины Ивано-Франковской, в состав которой входит 9 населенных пунктов, а население составляет около 19000 человек рассказал, что у них создана и работает местная пожарная команда, которая насчитывает 15 человек. Микулинецька объединенная территориальная община Тернопольщины этого года возобновила работу пожарно-спасательного поста в поселке Микулинцы.

В свою очередь, заместитель начальника отдела оперативно-дежурной службы и готовности пунктов управления ДСНС Сергей Кудин отметил, что именно территориальные общины, в первую очередь, должны обеспечивать пожарную безопасность граждан.

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"Каждой общине, с учетом объективных факторов, необходимо сформировать определенное количество местных пожарных команд, в населенных пунктах пидсилюватимуться добровольцами пожарными. Именно они первыми будут прибывать к месту вызова и в случае необходимости привлекать для ликвидации пожара или другой чрезвычайной ситуации государственные пожарно-спасательные части, будут дислоцироваться в районах или крупных городах. Таким образом мы сможем значительно сократить время прибытия первого пожарного подразделения на место происшествия и как результат - повысить уровень обеспечения безопасности граждан, особенно в отдаленных населенных пунктах ", - отметил Сергей Кудин.

Напомним, что реформирование системы органов управления и подразделений ДСНС всех уровней будет происходить поэтапно до 2020 года с учетом изменений территориальной организации власти в Украине. Эта реформа происходит в рамках проведения децентрализации.

Как сообщал УНН, эксперт по вопросам местного самоуправления Руслан Плющ подчеркнул, что в светает из важных составляющих проведения реформы продумана пространственная организация социальной и административной сферы с учетом концентрации населения, его расселения, центров притяжения и других показателей . Реформирование системы пожарной безопасности, которое будет проходить с учетом этих показателей, может стать существенным толчком для децентрализации в различных сферах, особенно, если к охране безопасности общин, активно привлекаться ее члены.