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Обвинувальний акт щодо судді Київського районного суду м.Одеси направлено до суду

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Слідчі прокуратури області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо судді Київського районного суду м.Одеси та направили до суду обвинувальний акт щодо вказаної особи. Про це УНН пповідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.

Обвинувальний акт щодо судді Київського районного суду м.Одеси направлено до суду

Встановлено, що у справі суддя визнав недієздатним громадянина, призначив йому опікуна та допустив до негайного виконання рішення без визначення строку на оскарження. При цьому не було проведено обов’язкову експертизу та не долучено до процесу представників органів опіки та піклування. Внаслідок таких дій двоє неповнолітніх дітей, які мали право на спадок, залишилися без майна.

Крім того, розглядаючи іншу справу, суддя фактично унеможливив виконання підприємством своїх боргових кредитних зобов’язань, переклавши їх на інший суб’єкт господарювання.

Обвинувальний акт щодо вказаної особи за ч. 1 ст. 375 КК України до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних i кримінальних справ для визначення підсудності.

Українські Національні Новини

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